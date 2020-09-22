أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم أو يكتسبها من أشقائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين إلى أبنائهم أو أشقائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء، شقيق الفنان حجاج عبد العظيم، الفنان محمد عبد العظيم الشهير بـ”عظيمة”،الذي بدأ مسيرته الفنية من على مسرح الجامعة بمحافظة الأسكندرية عام 2018 وأول مسرحية قام بها مسرحية “13 حارة الجدعان” إخراج محمد تيتو، ومسرحية “الوشم” إخراج ميدو جدو ومسرحية “كله ماش” و “فى المشمش”. ومن أعماله أيضا مسلسل “أولاد إمبابة” الذي عرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2020.

في سياقٍ آخر، انضم الفنان حجاج عبد العظيم إلى عالم الأعمال مثل عدد كبير من النجوم والفنانين الذين اتجهوا لعمل مشروعات بعيدة عن الفن كنوع من تأمين المستقبل، حيث احتفل الفنان مؤخراً بافتتاح “الكافيه” الجديد الخاص به في منطقة الهرم، بحضور عدد من أصدقائه الفنانين، من بينهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأحمد بدير وشريف باهر وعمرو عبد العزيز وإبراهيم السمان مقدّم برنامج “كريزي تاكسي”. فيما حرص الفنان أحمد بدير، على حضور حفل الافتتاح بصحبة حفيده ياسين.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن الفنان حجاج عبد العظيم شارك في موسم مسلسلات رمضان 2020، بـ “مسلسل 2 في الصندوق”، والذي قام ببطولته نجما “مسرح مصر” حمدي الميرغني، ومحمد أسامة “أوس أوس”، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم منهم: صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، أحمد عبد الله محمود، نهى عابدين، ورحاب الجمل.