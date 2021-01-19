أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ويعد ابرز هؤلاء الفنانين “نور محمد سعد” إبن الكوميديان المصري “محمد سعد”، الذي استطاع منذ ظهوره لأول مرة مع والده أن ينال انتباه الكثير من النشطاء. حيث أنه يتميز أيضاً بموهبة فنية كما والده في مجال التمثيل، إذ شارك معه في عام 2013 من خلال “مسلسل شمس الأنصاري”. بأداء دور “شمس”،

نور الدين محمد سعد بدور “شمس” في “مسلسل شمس الأنصاري” 2013

ورغم أن هذه المشاركة كانت الأولى لنور الدين من حيث الوقوف أمام الكاميرا إلا أنه تألق في تناوله للشخصية. واستطاع أن ينال استحسانا كبيرا من الفنانين والنقاد أيضا وتنبأ الجميع له بمستقبل باهر إذا استمر بهذا التألق والثبات.

الفنان “محمد سعد”

ويُذكر عن والده الكوميديان المحبوب محمد سعد الشهير بـ (اللمبي)ـ أنه من مواليد محافظة القاهرة، بحى السيدة زينب، بدأ مشواره الفنى وهو فتى صغير فى مسلسل (مازال النيل يجرى)، ثم تدرج فى الادوار منها فيلم (الطريق الى إيلات) وفيلم (الجنتل), كما شارك مع الفنان احمد عبد العزيز فى مسلسل (مين ميحبش فاطمة), ولكن انطلاقته الحقيقة فى عالم الفن والسينما حين قام ببطولة فيلم (اللمبي) التى قدمها لأول مره فى فيلم (الناظر) للمخرج شريف عرفة بطوله الفنان الراحل علاء ولى الدين والفنان أحمد حلمي والفنان القدير الراحل حسن حسنى.

كما شارك الفنانة غادة عادل واحمد حلمى ورامز جلال ويوسف داوود فى فيلم 55 اسعاف , ثم قادم ببطولته التانية فى آخر افلامه الناجحه والمحققة لنسبة مشاهده (اللى بالى بالك)، ثم تلاه بأفلامه على نفس النمط من الشخصية كـ ( عوكل ,بوشكاش, بوحه, كتكوت, كركر, 8 جيجا، تتح )، ولكنه عاد بقوه فى مسلسل والذى عرض فى رمضان 2014 (فيفا اطاطا) مع النجمه الكبيرة إيمى سمير غانم، ثم فيلم الكنز بجزئية الأول والثانى في العامين 2019 – 2017 .

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد سعد السينمائية كان فيلم “محمد حسين”، الذي تم عرضه في 2019، وشاركه في البطولة الفنان الكبير سمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، وعدد آخر من الفنانين وهو من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد علي.