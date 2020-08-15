أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي .

ويعد ابرز هؤلاء الفنانين الشباب “أحمد كمال أبو رية” إبن الفنان “كمال أبو رية” والفنانة “ماجدة زكي”، الذي عرفه الجمهور من خلال مشاركته في العام 2017 من خلال “مسلسل قصر العشاق” ، كما شارك والدته الفنانة ماجدة زكي في بطولة “مسلسل قوت القلوب” الذي عرض مؤخراً وحقق نجاحاً كبيراً.

وتدور أحداث مسلسل قوت القلوب حول شخصية “قوت” والتى تأديها ماجدة زكي، التي تعمل كمدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، لكن ابنها “حسن” الذي يعمل كطبيب، يتعرض إلى العديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة وسرعان ما تجد البطلة نفسها في صراع غير محتمل، العمل الدرامي من إخراج جمال أبوعميرة وتأليف محمد الحناوي، ويشارك به، الفنان محمد أنور والفنان إسلام جمال والفنانة سهر الصايغ والفنانة كارولين عزمي وآخرين.

الجدير بالذكر أن الفنانة المصرية ماجدة زكي تزوجت في بداية حياتها من الفنان كمال أبو رية، واستمر زواجهما لسنواتٍ طويلة، ورزقا بثلاثة أبناء هم: “أحمد، كمال، حبيبة”، لكنهما انفصلا بعد زيجة استمرت 20 عاما؛ يُشار إلي أن كمال أبو رية قد كشف، في تصريحات سابقة، سبب انفصاله عن زوجته، حيث قال: “كانت تساعدني كثيرا وانفصالنا أثر فيّ كثيراً بسبب حبي لاولادي و لا يوجد أحد معصوم من الخطأ”، وأضاف: “أنا اخطأت ولكن هي تغيرت كثيراً وشعرت بـأنها ليست هذه الزوجة التي اخترتها في البداية.. أنا اتجوزتها لأسباب معينة وأحببتها لحاجات معينة، لكنني فوجئت إن مش ده اللي أنا اختارته”.