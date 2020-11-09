أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم أو يكتسبها من أقاربهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين إلى أبنائهم أو أقربائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء الطفل ياسين إبن الراحلة غنوة أخت المطربة “أنغام”، الذي شارك بدور الطفل “يوسف” في “مسلسل زي الشمس” في موسم دراما رمضان عام 2019، مع النجمة دينا الشربيني وأحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد، من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

وقد لفت ‘‘ياسين‘‘ الأنظار إليه بموهبته رغم أنه لم يتجاوز الرابعة من عمره.”ياسين” هو ابن الفنانة “غنوة” الأخت غير الشقيقة للفنانة “أنغام” والتي توفيت في نهاية العام 2018، وجدّه الملحن علي سليمان، ومن المتوقع أن يعاود ياسين الدخول إلي عالم الفن في الفترة المقبلة، بأدوارٍ جديدة تناسب مرحلته العمرية.

وكان ياسين، نجل غنوة، قد أثار جدلا كبيرا بعد أن قدمته أنغام في إحدى حفلاتها، وقالت: “ده الحتة اللي كملت الضحكة في حياتي، ومفيش هدية أحسن من كده أبدا”، كما تردد انه مقيم بصفة دائمة عند خالته أنغام التي اصطحبته أكثر من مرة إلى مناسبات فنية، ولم يعرف بعد كيف انتقلت إقامته إلى منزل والده.

يُذكر ان الخلافات بين الموسيقي أمير عبد الباقي طليق الفنانة الراحلة غنوة، وعائلتها على حضانة الطفل ياسين مستمرة حتى والفنانة الراحلة على قيد الحياة، ووجه مؤخرا اتهاما للفنانة أنغام بمنعه من رؤية ابنه وتدخلها لنقله إلى مدرسة جديدة دون إخطاره

وكتب أمير قائلا: اللي يمنع ابن يتيم الأم من إن ابوه يحتضنه ويحتويه ويربيه يبقى هو ده المفسد في الأرض، وانهالت تعليقات من أصدقاء مشتركين أكدت حقه في الخوف على ابنه ولكنها وجهت له اللوم لأنه تركه منذ سنوات طويلة دون أن يراه، أو يشارك في الإشراف على تربيته، تاركا المهمة كلها للراحلة غنوة وأسرتها.