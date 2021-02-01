أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل والعمل الإعلامي وتقديم البرامج سواء المرئية أو المسموعة على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية والإعلامية، بل سيطروا عليها. وأصبحت أسمائهم لامعة بين كبار نجوم الفن والإعلام.

ومن بين هؤلاء الإعلامية الشابة “دنيا صلاح عبدالله ” إبنة الفنان “صلاح عبد الله “، التى تقدم حالياً برنامج علي إذاعة راديو “ميجا إف أم” والذي يحمل عنوان “في حتة تانية” والذي يذاع أيام الأربعاء والخميس من كل أسبوع وتتضمن فقراته: “الأبراج” وفقرات “ضيف فى حته تانيه“ وفقرات نجوم وفنانين ومطربين وشباب ناجحين فى حته تانيه.

وتخرجت الإذاعية دنيا صلاح عبد الله من كلية الإعلام قسم إذاعة وتليفزيون بتقدير عام جيد جدا عام 2011. كما قدمت دنيا صلاح عبد الله مجموعة من البرامج الناجحة على محطات راديو النيل ومن ضمنها “ألبوم في 90 ثانية” وغيرها، واستضافت خلال مسيرتها عددا كبير من النجوم علي رأسهم والدها الفنان الكبير.

من ناحية أخري، احتفل الفنان صلاح عبد الله بعيد ميلاده الـ 65 عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام. بنشر صورة له مع أحفاده (مراد وكرمة) اثناء إحتفاله بعيد ميلاده وعلّق عليها قائلا “في ذكرى يوم مولدي #السادس والستين، وبعد كل سنة وأنتم #أطيب الطيبين، صورة مالسنة اللي فاتت بكل اللي فات مالسنين، #أحفادي، #كَرمتي ومُرادي، يتسابقون لإسعاد يربنا يحفظهم ويبارك فيهم #قولوا آمين”.

وعلي الصعيد الفني، يُشارك الفنان صلاح عبدالله حالياً في “مسلسل جمال الحريم” الذي ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله.

وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة “مسلسل 2 في الصندوق” ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني. المسلسل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.