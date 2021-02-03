أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل والعمل الإعلامي وتقديم البرامج سواء المرئية أو المسموعة على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية والإعلامية، بل سيطروا عليها. وأصبحت أسمائهم لامعة بين كبار نجوم الفن والإعلام.

ومن بين هؤلاء الإعلامية الشهيرة “هبة رشوان توفيق ” إبنة الفنان “رشوان توفيق“، التى هي إعلامية مصرية. حاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، وبدأت حياتها كمذيعة في عام 1990 في القناة الثالثة بالتلفزيون المصري، ثم في عام 1991 انتقلت إلى القناة الأولى والفضائية المصرية.

الفنان القدير ” رشوان توفيق ” مع إبنته الإعلامية هبة رشوان

حصلت الإعلامية هبة رشوان توفيق التى تعد واحدة من أنجح مذيعات ماسبيرو، على لقب أفضل مذيعة عربية لعام 2017 – 2018 فى استفتاء اتحاد الإعلاميين العرب بعد حصولها على 6 مليون ونصف المليون صوت، وهو الرقم الذى حدده الاتحاد للفوز باللقب.

في سياقٍ آخر، تحدث الفنان الكبير رشوان توفيق مؤخراً، عن أعماله ومسيرته الفنية، مشيرًا إلى أنه جسد عددا من الشخصيات الدينية مثل الإمام الشافعي، بجانب عدد من الأدوار الاجتماعية الأخرى بالدراما التلفزيونية. إلي جانب عدداً كبيراً من الأفلام والمسرحيات.

وقال الفنان الكبير خلال حواره: “بحب الليل وآخره، وكذلك أين قلبي مع مجدي أبو عميرة، والفنانة يسرا.. وأنا الحمدالله الوسط الفني بيحبني، وعمرى ما أسأت لأحد.. ودخلت التاريخ إنى وقفت أمام ملكة المسرح العربي سميحة أيوب”.

وأضاف الفنان:” وفيه ناس كتير بحبهم، زى ميرفت أمين.. مفيش أزمة وإلا وبلاقيها معايا وكذلك كانت الفنانة الراحلة شويكار.. الفنانين دول من جواهم طيبين.. وفريد شوقي كنت بشوفه طفل كبير ويمتلك بساطة شديدة.. كان عسل..أما الفنانين الجدد، بحب الفنان أحمد السقا، لكن مش مبسوط منه عشان بيحلق راسه على الزيرو”.

وأرجع رشوان توفيق عدم اشتراكه في كثير من الأعمال السينمائية كونه غير اجتماعي، قائلا: “أنا بسعى بس مبروحش أقعد قاعدة وأشرب، والحاجات اللى أنا برفضها في حياتي الشخصية..مشتغلتش كتير سينما علشان مش اجتماعى وبتاع سهرات وقعدات وصداقات”.