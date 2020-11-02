فى الفترة الأخيرة بدأ عدد من شقيقات النجمات في الظهور على الساحة الفنية لمنافسة شقيقاتهن، ليس فقط بأعمالهن الفنية أو الغنائية بل أيضاً بصورهن التى تبرز جمالهن ليظهرن على الساحة الفنية فى صورة أخبار تتساءل دائمًا من الأجمل، أو لتحري الشبه بين النجمات وشقيقاتهن واللاتي علي الأغلب يمتلكن شبه كبير لهن، وفي بعض الأحيان تكن الشقيقه “نسخة طبق الأصل” عن شقيقتها الفنانة.

ومن بين هؤلاء الفنانة الشابة “ميريهان مجدي” الشهيرة بـ “كوكي”، وهي شقيقة الفنانة “روبي”، التى درست في كلية الحقوق، وقامت ببعض تجارب الأداء على مسرح الكلية، ثم عملت في مجال التسويق. كانت تصاحب شقيقتها روبي في كل مكان، مما أدى إلى إطلاق الكثير من الشائعات عليها والتي تدعي دخولها التمثيل أو الغناء مثل شقيقتها، وهذا ما نفته مريهان تماماً حينها، ثم عملت كموديل،

وبعدها بدأت كورس تمثيل على يد الدكتور محمد عبد الهادي والفنان أحمد كمال بعد سماع نصيحة الفنان محمود حميدة بدخول المجال، من خلال دراستها في هذا الكورس شاهدها المخرج خالد الحجر عندما كان يبحث عن وجه جديد لتكون أخت روبي في (فيلم الشوق) وأعجب بها واختارها، دون أن يعرف أنها أخت روبي.

ثاني أعمال ميريهان كان فيلم (الخروج) للمخرج (هشام العيسوي) والذي أثار جدلاً ومنع من عرضه في دور العرض المصرية نظراً لقصته التي تحكي علاقة بين مسحية ومسلم، ولكنه عرض في مهرجانات بعدها، وحصل على العديد من الجوائز. شاركت أيضا في التلفزيون بمسلسلات مثل (خرم أبرة) و(السيدة الأولى) و(مكان في القصر) و (ونوس) بدور الراقصة معانى.

أما عن حياتها الأسرية فيُذكر أن الفنانة ميريهان مجدي، الشهيرة بـ “كوكى”، متزوجة من الكابتن إسلام صيام لاعب غزل المحلة وإبن الحكم الدولى السابق عصام صيام، عضو لجنة الحكام بالإتحاد الأفريقى، وذلك فى عام 2014 حفل اقتصر على أسرة العروسين والأصدقاء المقربين. أقيم الحفل داخل قاعة الياسمين بفندق فيرمنت، ورزقت منه طفلة واحدة.

وعلي الصعيد الفنى، كانت آخر أعمال ميريهان مجدي الشهيرة بـ “كوكي”، “مسلسل الزوجة 18” من تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد، وإخراج مصطفى فكري. وقام ببطولته عدد من الفنانين: حسن الرداد وناهد السباعي وشيماء سيف وسلوى خطاب ومحمود البزاوي وهيدي كرم وحسن عيد وآية سماحة ومحمود الليثي وعزة السيد ومروة الأزلي ونورهان أبو سريع وسعيد صديق وإبراهيم السمان وملك بدوي ونور الكاديكي وسالي رشاد ولانا عماد وغنوة محمود ونجلاء بدر وجون حافظ وشريف العجمي ومصطفى حافظ وجورجينا جوزيف وسارة زايد وكريم العمري وبيومي فؤاد وبرنسة عبد الغني وآخرون.