أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي .

ومن بين هؤلاء الفنانين، إيمي طلعت زكريا إبنة الفنان الراحل طلعت زكريا، التى ولدت في مدينة القاهرة في عام 1989، بدأت العمل الفني من خلال المسلسلات التليفزيونية، حيث شاركت في بطولة مسلسلات (جوز ماما، حامد قلبه جامد، أحلى أيام ، الزوجة الرابع، بيت القبايل) وعدد آخر من الأعمال الفنية.

في سياقٍ آخر، أحيت الفنانة إيمي طلعت، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، ذكرى رحيله، حيث نشرت صورة برفقة والدها الراحل ووجّهت إليه رسالة حزينة مؤثرة تعلن فيها اشتياقها له ولو ليوم واحد، وعلقت إيمي على الصورة قائلة: “أبي… ابنتك كبرت مائة عام منذ غيابك، عندما فقدتك، أحسست بعمري أضعاف ما عليه… أسأل الله أن يجمعني بك في جنات النعيم”.

يُشار إلي أن الفنان الراحل طلعت زكريا، أصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ ممّا أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقاً، حتى وافته المنية يوم 8 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عاماً، حيث تدهورت حالته الصحية، وتم نقله لأحد مستشفيات 6 أكتوبر، ليتوفى هناك.

الجدير بالذكر أنّ مسرحية “عربي منظرة” كانت آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، من تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة، كما أنّ آخر أعمال طلعت زكريا فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ” الذي تمّ عرضه في السينمات في ديسمبر 2017، وشارك في بطولته كل من دينا وريم البارودي وأمينة ونرمين ماهر وبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما كان طلعت زكريا قد أنهى تصوير مشاهده قبل رحيله في فيلم بعنوان “الموقف” بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكي، ولم يعرض بعد.