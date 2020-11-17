استعاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة سيرين عبد النور ظهرت فيها وهي تحتضن ابنة شقيقتها، وتبين أن الشابة هي الممثلة الصاعدة إلسا التي شاركت في فيلم “للحب حكاية” إلى جانب الفنان اللبناني رامي عياش، كما في أحد مشاهد مسلسل “دانتيل” الذي عُرض في رمضان 2020 وأدّت فيه خالتها دور البطولة.







وركزت التعليقات على الشبه الكبير بين سيرين وإلسا حيث أشار المتابعون إلى أنها ورثت منها الكثير من ملامحها. وتبين من خلال البحث أن سابين شقيقة الفنانة كانت قد نشرت الصورة على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وأرفقتها بالتعليق: “أختي وأبنتي حبيبات قلبي ونور حياتي بدور ميرنا في مسلسل “دانتيل”. في فيديو بيظهر المخرج فرحان بأداء إلسا وسيرين عم تصوره تتفرجيني كيف مبسوط… أنا كثير فخورة فيكن”، محققة بذلك أكثر من 19 ألف إعجاب.

يُشار إلى أن أحداث المسلسل تدور في إطار رومانسي وتتناول قصة أحد أصحاب دور الأزياء الذي تجمعه علاقة عاطفية بإحدى الموظفات لديه. وهو من إخراج المثنى صبح والمخرج المنفذ طارق رزق وبطولة سيرين عبد النور والممثل السوري محمود نصر وسارة أبي كنعان وزينة مكي وإيلي متري وسلوم حداد ونقولا دانيال ويوسف حداد وآخرين.