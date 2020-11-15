أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم أو يكتسبها من أقاربهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين إلى أبنائهم أو أقربائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء، “إلسا ماريا” إبنة سابين نحاس شقيقة النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، التى ورثت عن خالتها موهبة التمثيل، فبعد أن لعبة السا دور الابنة في فيلم (للحب حكاية) للفنان رامي عياش، شاركت إلسا ماريا خالتها سيرين في احدى مشاهد عملها الرمضاني لعام 2020(مسلسل دانتيل).

وقد نشرت سابين نحاس والدة ماريا عبر خاصية الـ(ستوري) على “إنستجرام”، فيديو قصير كشفت من خلاله خوض ابنتها إلسا ماريا تجربة التمثيل في مسلسل للمرة الأولى، حيث ظهرت الأخيرة في المقطع أثناء اجرائها الاستعدادات في الكواليس لأداء مشاهدها في “مسلسل دانتيل” الذي أدت فيه خالتها (سيرين) دور البطولة.

في سياق آخر، شاركت النجمة سيرين عبد النور فيديو من كواليس جلسة تصوير جديدة لها على حسابها على تويتر، وظهرت سيرين على سور عال حافية القدمين مرتدية فستانا أسود من أجل التقاط الصور، وكتبت سيرين قائلة،”الشجاعة هى أن تكون نفسك كل يوم فى عالم يحاول إجبارك على أن تكــون شخصاً آخر”.

وعلي الصعيد الفنى، أفادت تقارير إخبارية لبنانية حصول شبكة قنوات MBC، على حقوق إقامة نسخة معربة من البرنامج العالمى The masked singer. البرنامج الذى تعرض شاشة MBC، حاليا النسخة الأجنبية منه، ستتكون لجنة تحكيمه من 4 نجوم عرب، وأعادت سيرين عبد النور عبر حسابها على موقع تويتر تغريدات خاصة بمعلومات عنه.

ستتكون لجنة التحكيم إلى جانب سيرين عبد النور من حسن الرداد وقصى خولى ومهند الحمدى، وسيشارك فيه متسابقين من مختلف البلدان العربية. تنص قوانين البرنامج على ارتداء المشتركين أقنعة وأزياء تنكرية من الرأس إلى القدمين لإخفاء هويتهم، وتقديم فقرات فنية غنائية وراقصة أمام اللجنة.