حلّت الفنانة المصرية “ميريت الحريري” إبنة الفنان المصري الراحل “عمر الحريري”، ضيفةً في “برنامج شارع النهار”، الذي يقدمه الإعلامي “حسام المراغي”، وتحدثت عن الكثير من كواليس حياتها، والفترة التي دخلت خلالها الوسط الفني وقدمت مجموعة من الأعمال الفنية، وقالت: لو كنت أمتلك القبول، كنت استمريت في التمثيل.

وأكدت ميريت أن والدها لم يساعدها في مجال الفن، فقالت: “لم يكن يرضى بالواسطة في التمثيل، لذلك بدأت التمثيل بعد وفاته في سن كبير وذهبت إلى مكاتب الكاستينج بحثا عن أدوار بالمسلسلات والأفلام، واعتمدت على نفسي”.

كما تحدثت ميريت خلال اللقاء عن بعض المحطات الفارقة في حياتها وحياة والدها الفنان الراحل، وأوضحت حقيقة خلافة مع الزعيم “عادل إمام” نافيةً وجود أي خلاف بينهما، كما كشفت عن وصية والدها حيث قال لها: “اوعي في يوم من الأيام تحطيني في موقف أخجل منه”، لذا كانت حريصة جدا ألا أضعه في موقف محرج بسبب أي فعل يصدر عني”.

في سياق آخر، قامت ميريت الحريري إبنة الفنان عمر الحريري في وقت سابق بإهداء المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بعض من مقتنيات والدها، وذلك في إطار دعم المشروع الفني لوزارة الثقافة الذي ينفذه المركز برئاسة الفنان ياسر صادق بتوجيهات وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وبإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال .