رحل عن عالمنا فجر يوم الخميس الموافق 11/6/2020، الفنان القدير محمود مسعود، الذي يُعد من الوجوه المألوفة في السينما والدراما المصرية، والذي اعتاد الجمهور رؤيته في الكثير من الأعمال الفنية، كما أنه استطاع أن يترك أثراً كبيراً بقدراته في عالم التمثيل.ولكن الكثير لا يعرفون أن الفنانة الشابة “إيمان مسعود” هي إبنة الفنان الراحل محمود مسعود.

وشاركت الفنانة إيمان مسعود في العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسلات: “شمس الأنصاري، وحكايات بنات” في عام 2012، ثم ابتعدت عن التمثيل لمدة 6 سنوات للتفرغ لتربية ابنتها، ثم عادت للعمل الفني مرة أخرى.

الفنانة “إيمان مسعود” ابنة الفنان الراحل “محمود مسعود”

يُذكر أن آخر ظهور للفنان الراحل محمود مسعود كضيف شرف من خلال مسلسل “خيانة عهد”، بطولة النجمة يسرا، والذى تم عرضه في رمضان 2020. والجدير بالذكر أن محمود مسعود شارك في العديد من الأعمال الدرامية الهامة، ومنها مسلسلات “اللقاء الثاني، مغامرات زكية هانم، جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر”.