كشفت الفنانة هيدي كرم عن استعانتها بوالدتها لتقديم بعض المشاهد في “مسلسل ورا كل باب” حكاية أيامنا الحلوة، وظهرت والدة هيدي في الحلقة الأولي من العمل الذي يعرض عبر شاشة الحياة، وتقدم والدة هيدي كرم شخصية والدتها أيضا ضمن الأحداث، وتفاجئ بتلك المشاركه الكثيرون من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي ومتابعي الأعمال الدرامية.

يشار إلي أن والدة هيدي كرم دائمًا ما تشارك إبنتها في عدد من المقاطع الطريفة التى تقومان بنشرها عبر حساباتهما الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت هذه المقاطع إعجاب الكثيرون من متابعيهم خاصة أن والدة هيدي كرم تتمتع بخفة ظل كبيرة، حتى أن هيدي وصل بها الأمر لتقديم عدد من الفيديوهات تحمل عنوان: «هيدي وأم هيدي».

مشهد من حكاية “أيامنا الحلوة” من “مسلسل ورا كل باب” يشهد ظهور والدة الفنانة هيدي كرم

جدير بالذكر أن حكاية “أيامنا الحلوة” من بطولة هيدي كرم و عدد آخر من الفنانين منهم: ياسر فرج وعزة بهاء وتأليف باهر دويدار وإخراج إيمان حداد ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعرض ضمن مسلسل ورا كل باب الذي يعتمد علي تقديم الحلقات المنفصلة المتصلة يتم عرضها خلال 5 حلقات فقط .

“مسلسل ورا كل باب” فكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة، كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين. يذاع المسلسل من السبت للأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء على “قناة الحياة“. والإعادة الساعة 01:00 بعد منتصف الليل، وكذلك الساعة 12:00 ظهرا.

وكشفت الفنانة هيدي كرم في تصريحات صحفية عن أنهم سيقدمون الجزء الثاني من “مسلسل سابع جار” الفترة المقبلة وذلك بعد تجاوز المشاكل الإنتاجية التي حدثت لصناع العمل مؤخرًا، مؤكدة أن شخصيتها في الجزء الثاني من المسلسل ستشهد تطورات كبيرة ومختلفة.

وأضافت أنها تتمنى العودة للسينما بعمل مميز وكبير خاصة أن آخر أعمالها كان في فيلم “اللي اختشوا ماتوا” مع غادة عبدالرازق وعبير صبري، ولكن أكدت مشاركتها كضيفة شرف في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” مع النجم كريم عبدالعزيز.