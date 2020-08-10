أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي .

ويعد ابرز هؤلاء الفنانين الشباب “تيام مصطفى قمر” إبن المطرب “مصطفي قمر” الذي شارك مؤخراً في موسم مسلسلات رمضان 2020، من خلال “مسلسل خيانة عهد”، مع النجمة “يسرا”، وقام تيام قمر بتجسيد دور “على” نجل الفنانة “عبير صبري”، وتلعب الفنانة يسرا دور عمته ضمن أحداث المسلسل .

“مسلسل خيانة عهد” عُرض خلال المارثون الرمضانى الماضي وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وهو من بطولة كل من: يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من “دهب عيرة” إلى “خيانة عهد” فى اللحظات الأخيرة.

من ناحية أخرى يشارك تيام قمر نجل النجم مصطفى قمر فى أحداث الجزء الثانى من “فيلم حريم كريم” الذى يقوم بتصويره خلال الفترة المقبلة، حيث يعقد مصطفى جلسات مكثفة مع الكاتبة زينب عزيز من أجل الاستقرار على التفاصيل الأولية للعمل الذى يراهن عليه قمر ويقدمه بشكل يليق به وبجمهوره؛ ويُشار إلي أن “فيلم حريم كريم” تم طرحه في دور العرض عام 2005 وشارك فى بطولته النجمة ياسمين عبد العزيز وداليا البحيرى وبسمة، وعلا غانم وريهام عبد الغفور ومن إخراج على إدريس.

يشار إلي أن هذا التعاون لم يكن الأول الذى يجمع الفنان وإبنه، حيث ظهر تيام مصطفي قمر فى فيلم والده الأخير “فين قلبى” كضيف شرف والذى شارك فى بطولته الفنانة يُسرا اللوزى وشيرى عادل وإدوارد.