أحيانًا يرث الأبناء والأحفاد الموهبة من آبائهم وأجدادهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم وفي بعض الأحيان إلي أحفادهم، الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي .

ومن أبرز هؤلاء حفيد الفنان الراحل “فريد شوقي”، الفنان الشاب “أحمد جمال سعيد”،الذي بدأ مشواره الفنى منذ عام 1997 بالمشاركة في العديد من الأعمال التى عرفه الجمهور من خلالها والتى يعد أبرزها خلال “مسلسل الاختيار” و “مسلسل الفتوة” و”مسلسل ونحب تانى ليه”، وعدد آخر من الأعمال .

يُشار إلي أن الفنان المصري أحمد جمال سعيد قد كشف في حوار صحفي مؤخراً عن كواليس استعداده لشخصية الشهيد الرائد وائل كمال التى قدمها في “مسلسل الاختيار”، وما الصعوبات النفسية التي واجهته في تجسيد تلك الشخصية، مسلسل الأختيار يعد ملحمة وطنية، عُرض فى شهر رمضان الماضى، محققا نجاحا ساحقا، وشارك فى بطولته أحمد العوضى، محمد إمام، آسر ياسين، صلاح عبد الله، محمد رجب، أحمد وفيق، ماجد المصرى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وتناول العمل قصة حياة أسطورة الصاعقة الشهيد أحمد منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة فى شمال سيناء.

في سياقٍ آخر، نعى الفنان أحمد جمال سعيد، اليوتيوبر مصطفى حفناوي، الذي وافته المنية منذ عدة أيام، وقدم العزاء لأسرته، وكتب “جمال سعيد” من خلال صفحته على موقع فيسبوك: “البقاء لله إن العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا لفراقك يا مصطفى لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. ان لله ما اخد وله ما اعطى وكل شئ عنده بأجل مسمى وانا لله وان اليه واجعون”.