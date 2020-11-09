استعاد عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرها الفنان المصري شريف رمزي على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وفيها ظهر برفقة والدته وتبين أنه احتفل من خلالها بيوم ميلادها حيث أرفقها بالتعليق: “عيد ميلاد سعيد لأجمل أم في العالم كل. أنا ممتن جدًا لأنك أمي وأشكرك على وجودك في حياتي وأشكرك على كل دعمك ولطفك وحبك. أتمنى لك عيد ميلاد سعيداً. أحبك”.

ومن خلال البحث تبين لبعض المتابعين أن الوالدة ما هي إلا ابنة الفنان المصري القدير الراحل صلاح ذو الفقار. وإثر هذا تنبه هؤلاء إلى أن الفنان الشاب ورث بعض ملامحه من الأخير.

ويشار إلى أن شريف قال خلال مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة القناة المصرية الأولى إنه يحرص على الاحتفال بعيد ميلاد والدته لأنها أهم شيء في حياته. وأضاف: “بدي والدتي حقها وبعتبر أنه أقل كتير وأمهاتنا من صنعتنا الأم السند والضهر وهي بالنسبة لي شيء عظيم وكل عام أكتب منشوراً عن والدتي في عيد ميلادها”.

وكشف أن الأخيرة انفصلت عن والده منذ كان طفلاً صغيراً. وعن جده قال: “عاصرت جدي صلاح ذو الفقار وكنت أحضر معه وحبيت التمثيل من خلاله وكمان الحياة”.









