هل تعمدت إليسا عدم تهنئة ماغي بو غصن بسبب نوال الزغبي؟

بعدما كشفت عن رأيها ببعض الأعمال الدرامية المعروضة في رمضان وهنأت عدد من الممثلات اللبنانيات بأعمالهن، وكتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

“أرفع القبعة لـ 3 سيدات لبنانيات لأدائهن الرائع، وهنّ: “​​نادين نسيب نجيم​​، ​​سيرين عبد النور​​، ​​كارين رزق الله​​”.. فخورة بكنّ”.

Hats off to the 3 lebanese ladies for their great performance @nadinenjeim @CyrineAbdlNour @CarineRizkallah proud of all of u

