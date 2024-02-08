شهدت دور العرض السينمائي، منافسة شرسة فى موسم نصف العام خاصة بين فيلمي الإسكندراني و”أبو نسب“، كما يعرض أفلام “فيلم الحريفة، وعصابة عظيمة، وأنا وابن خالتى، والرحلة 404، وعادل مش عادل”.

وكشف محمود الدفراوى، الموزع السينمائي، عن إجمالى الإيرادات التي حققتها الأفلام أمس، الثلاثاء، حيث بلغت قيمتها 2.897.072 جنيها.

فيلم الحريفة

وحقق على مدار 5 أسابيع إيرادات 49 مليونا و797 ألف جنيه، متفوقًا على فيلم أبونسب بطولة محمد عادل إمام وياسمين صبري الذي حقق في 7 أسابيع عرض قرابة 46 مليونا و803 آلاف جنيه.

ويقوم ببطولته نور النبوى وميدو وكزبرة وتدور قصة فيلم “الحريفة” حول “ماجد” لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم أبو نسب

بينما حقق فيلم أبو نسب من بطولة محمد عادل إمام ايرادات بلغت قيمتها 326.060 جنيها وحقق إجمالى إيرادات 46.803.104 جنيه وذلك فى 7 أسابيع.

“أبو نسب” بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويا فيلمى “جحيم فى الهند” عام 2016 و”ليلة هنا وسرور” عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

فيلم الإسكندراني

حقق أمس فيلم “الإسكندراني” إيرادات بلغت قيمتها 246.852 جنيها ووصل إجمالى إيراداته 24.339.384 جنيه فى 5 أسابيع.

والفيلم يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

أنف وثلاث عيون

حقق فيلم أنف وثلاث عيون إيرادات ليلة أمس وصلت الي 98.306 جنيه وحقق إجمالى إيرادات حيث بلغت قيمتها 949.754 جنيه وذلك فى مدة عرض أسبوع.

العمل من بطولة كل من ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم في ظهور خاص، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى. الفيلم للمخرج أمير رمسيس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس.

التجربة المكسيكية

أما فيلم التجربة المكسيكية فحقق إيرادات وصلت إلي 92.284 جنيها، ووصل إجمالى إيرادات الفيلم 918.631 جنيه فى أسبوع عرض.

والعمل من بطولة أحمد فتحي، محمد حافظ، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ندى موسى، ليلى عز العرب، وتأليف محمود حمدان ومحمود محرز، وإخراج شادي علي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدي.

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