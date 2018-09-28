هل تكون الصور الجريئة هي السبب الاساسي لمقتل تارة فارس!! شاهدوا كيف حلمت بوفاتها !‎

انهالت التعليقات عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول موضوع مقتل ​تارة فارس​، ملكة جمال بغداد ووصيفة ملكة جمال العراق السابقة.

ولكن بعض التعليقات كانت مستفزة حيث أن البعض اعتبر أن إطلالاتها الفاضحة هي السبب

في مقتلها حيث أنها لم تكن تتناسب مع المجتمع العراقي.

وفارس هي إحدى أشهر عارضات الأزياء ومن الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت الجدل بين فترة وأخرى بسبب منشوراتها، التي تعتبر جريئة في المجتمع العراقي.

وتارة فارس من مواليد 1988 لأب عراقي وأم لبنانية، توجهت في بداياتها لنشر المقاطع القصيرة على موقع يوتيوب، واختيرت ملكة للجمال في نادي الصيد العراقي عام 2015، ثم انتقلت إلى أوروبا لفترة قبل أن تعود إلى العراق متنقلةً بين أربيل وبغداد.