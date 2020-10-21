عاشت نجمتي الغناء أنغام وأصالة حالة قوية من التوتر خلال العام الماضي، بسبب زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم، خاصة في وقت زواج أصالة من المخرج طارق العريان، وهو خال زوجة أحمد إبراهيم الأولى، لاعتبار أصالة أن زواج أنغام من أحمد إبراهيم مبني على هدم أسرته.

وفي خطوة مفاجئة، نشرت أصالة عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على Instagram، صورة نجلها مع نجل أنغام، الذان تربطهما علاقة صداقة، وكتبت أصالة معلقة: “صورة حضارية”، وانتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واعتبرها البعض مغازلة صريحة من أصالة للتصالح مع رفيقتها القديمة التي انقطعت حبال الود معها أثناء زواجها من طارق العريان، وبسبب الانفصال قد يكون تشكل لدى أصالة ميل للمصالحة.

وكانت أنغام قد اعترفت في لقاء سابق مع الإعلامي نيشان ببرنامج “توأم روحي” أنها تفاجئت من رد فعل أصالة على خبر زواجها من الموزع أحمد إبراهيم ولا تعلم ماذا حدث، مشيرة إلى أنها تأكدت الآن من حقيقة مشاعر أصالة تجاهها وأنها ليست كما تدعي، لافتة إلى أن حبل الود مع أصالة انقطع نهائيا بلا رجعة.

ونفت أنغام خلال حلولها ضيفة وزوجها على البرنامج، أن هناك علاقة صداقة جمعتها بأصالة فيما سبق وأن الأمر لا يتعدى الزمالة، ومن جانبها كانت أصالة تحكي لأنغام عن خصوصيات حياتها بينما كانت الأخيرة لديها الأقرب من أصالة.

أما عن منشورات علاقة الصداقة القوية بين الثنائي، أوضحت أنغام أنها تعلن حبها واحترامها ولكن في حدود المعقول ولكن أصالة تبالغ في كل شيء مما يعطي إنطباعا بأنهن شقيقات وليس مجرد صديقات وهذه ليست الحقيقة، وتقول أنغام “كنا زميلات وجمعتنا مناسبات عدة، ولكن أصالة لا تحبني كما تدعي”.

وأشار أحمد إبراهيم إلى أنه وأنغام لا يهمهما آراء الآخرين، لا أصالة ولا غيرها وبأن الحرب بينه وبين زوجته الأولى لابد أن تنتهي بفوزها.

من جانبها حلت أصالة ضيفة على نفس البرنامج في حلقة أخرى، قالت أصالة إنها الآن إذا التقت بأنغام في أي مناسبة لن تُسلم عليها، مشيرة إلى أنها لا تعرف ماذا سيحدث في المستقبل، لكنها في نفس الوقت تعتقد أنه حتى وإن انفصلت أنغام عن أحمد إبراهيم، لن تعود علاقتهما كما في السابق.

أما عن أولاد أنغام “عمر وعبد الرحمن” قالت أصالة إنها تعشقهما خاصة ابنها الصغير “عبد الرحمن” مؤكدة أنها تحبه مثل أولادها وستظل تحبه مهما حدث.

أكدت أصالة في حديثها أن صدمتها كانت كبيرة في أنغام لأنها تقربت منها لدرجة أنها أصبحت تشعر أنها تُكمل أشياء في حياتها، وكانت صداقتهما قوية.

يذكر أن خبر زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم انتشر يوم 18 فبراير 2019 مع طرحها لأحدث ألبوماتها “حالة خاصة جدا”.