ذكر تقرير لصحيفة “البلاد” البحرينية أن المحكمة الصغرى الشرعية الأولى في البحرين أصدرت حكماً بعودة الفنانة حلا الترك وشقيقيها محمد وعبد الله إلى حضانة والدهم المنتج البحريني محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وجاء هذا بعد الطعن الذي تقدم به الأخير قبل عامين تقريباً من اجل استعادة حضانة أولاده، بعد انتقالها إلى والدتهم منى السابر.

ونشرت الصحيفة ما جاء في نص الحكم الذي قضى بأن يستعيد الأب حضانة أولاده، باعتباره يتمتع بأحقية تربية ابنته إلى أن يشتد عودها.

ولفت إلى أن الترك أظهر في دعواه أن حلا تخطت سن الحضانة التي حصلت عليها طليقته منى السابر في وقت سابق. وأشار إلى أن أحد شقيقها سيبلغ السن نفسها قريباً، متهماً الأم بالإهمال.

وبحسب تقرير الصحيفة أشار الترك إلى أنه لا يحق لابنته حلا تلقي النفقة لأنها تقوم بعملها الخاص وتنفق على نفسها من مالها. وألزم الحكم السابر بتسليم أوراق الأبناء الثبوتية إلى الأب إضافة إلى دقع نفقات المحامين. ويشار إلى أن أي تعليق لم يصدر عن أحد طرفي القضية بشأن هذا الحكم علماً أن الفنانة دنيا بطمة أكدت في وقت سابق عودة حلا للعيش معها ومع والدها.