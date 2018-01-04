هل سترسل أحلام طائرة خاصة لمعجبة؟ فن

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بصوتها العذب استطاعت ان تجذب آذان الملايين الّذين أصبحوا ينتظرون كل جديدها، فبالرغم من أنّ هناك العديد من المتابعين ينتقدون ثمن المجوهرات وإطلالاتها الباهظة الّتي ترتديها، إلاّ أنّ الفنانة الإماراتية ​أحلام​ لم تتخلّ عن الجانب الإنساني. فالجميع يشهد على ثروتها الكبيرة، وما نفع الثروة من دون مساعدة المحتاجين؟

فبخطوة إنسانية أقدمت عليها أحلام استطاعت ان تشارك متابعيها تحقيق أمنياتهم لهذا العام. إذ طلبت من متابعيها على صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدوين أمنياتهم أسفل منشور نشرته عبر إحدى هذه الوسائل، وبالرغم أنّنا كنّا قد سلّطنا الضوء سابقا على تحقيقيها أمنية أحد المعجبين بإكمال دراسته، ها هي الفنانة الإماراتية تساهم بتحقيق أمنية فتاة طلبت رؤية والدتها المقيمة في بلد آخر، لتقوم أحلام بمتابعة حساب الشابة الشخصي لتسمح لها بالتواصل معها بهدف مساعدتها بالوصول إلى والدتها، حتّى وإن اضطرت إلى إرسال طائرة خاصّة لها.