هل سخر وليد فواز من طليقته مي سليم على سؤال أحد متابعيه؟

على الطريقة الشهيرة للاعب كرة القدم باسم مرسي عندما تم سؤاله عن رأيه في أداء منتخب مصر بدونه، فرد قائلاً: “والله مش متابع”، كنوع من السخرية، استخدم الفنان وليد فواز الرد نفسه عندما سأله أحد متابعيه على “تويتر” عن طليقته الفنانة مي سليم، ليرد بنفس الجملة.

المعروف أن زواج مي ووليد فواز لم يستمر طويلا، وانتهى خلال فترة شهر العسل وسط حالة من الدهشة، وبعدها هاجمها سليم في أكثر من مناسبة.

من جهة ثانية، ظهرت الفنانة المصرية في مهرجان الجونة السينمائي بكامل حيويتها ونشاطها بعدما استعادت حياتها، وخطفت الانظار بفستان باللون الأرجواني الميتالك، مع الكشاكش والشراشيب، المستوحاة من إطلالات الديسكو من زمن الثمانينات والتسعينات.

مش متابع والله https://t.co/TBMBz2Glpp — walied fawaz (@Walidfawaz) October 10, 2018

المصدر: lahamag.com

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