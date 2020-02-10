هل سيدخل وائل كفوري القفص الذهبي مجدداً !!

يبدو ان الفنان وائل كفوري قرر الدخول في علاقة حب جديدة بعد عام تقريبا على انفصاله من زوجته الأولى أنجيلا بشارة.

وبحسب ما يتم التداول به من معلومات فإن زواج كفوري مرة ثانية أصبح شبه مؤكد في المستقبل القريب، حيث استمتع برفقة حبيبته الجديدة التي لم تتضح هويتها في رأس السنة بعدما ألغى عودته إلى بيروت، وقد يدخلان القفص الذهبي قبل الصيف المقبل.

وتواجد كفوري قبيل رأس السنة لإحياء ليلة العيد في لوس أنجلوس على أن يعود إلى بيروت لمدة شهر، ثمّ ينطلق منها في أوائل شهر شباط الحالي إلى المكسيك وبعدها إلى جولة كندية أميركية فنية يحيي من ضمنها حفلة عيد العشاق في ميامي.

ورغم أن مدير أعمال الفنان وفريق العمل قد عادوا من جولتهم بعد رأس السنة فإن كفوري بقي برفقة حبيبته يتجول من ولاية إلى أخرى.

وأوضحت المصادر أن حبيبة كفوري الجديدة “سيدة مجتمع” من عائلة مخمليّة وتتمتع بذكاء وثقافة عالية وجمال وهي من أصول لبنانيّة”، من دون ذكر اسمها أو مهنتها.

أما عن لسان وائل فيقول المصدر: “خلص وائل أخد القرار، يعني هيك وبإختصار سيكون عريسنا شيخ الشباب هذه السنة”. فهل تصدق هذه الأنباء ويدخل كفوري القفص الذهبي مجددًا؟

وكان خبر انفصال كفوري عن زوجته الأولى أنجيلا بشارة حديث الجمهور ووسائل الإعلام لأيام طويلة، ودخل الثنائي في خلاف بسبب حضانة الأطفال، ثم عادا وطويا الصفحة واتفقا على كافة التفاصيل فيما بينهما بعد الطلاق.