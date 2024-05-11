مازال الكاتب والسيناريست بهيج إسماعيل مقيمًا، في دار رعاية المهن التمثيلية، التي أطلق عليها اسم دار القوة الناعمة لإقامة كبار الفنانين، حيث استقر شقيق محيي إسماعيل داخل الدار، منذ عدة أشهر، وذلك بسبب الراحة التامة التي يشعر بها في الدار.

شقيق محيي إسماعيل

وعلم أن شقيق محيي إسماعيل مازال مقيمًا في الدار، وأن أبناءه يحرصون على زيارته داخل الدار، وفكرة إثارة الجدل والانتقادات التي وجهت للفنان في الفترة الأخيرة بشأن إقامة بهيج في دار رعاية، لم تؤثر عليهم على الإطلاق، بل إن الأسرة أصرت تنفيذ رغبة الكاتب الكبير واختيار الراحة والوضع المناسب له.

شقيق محيي إسماعيل

بهيج إسماعيل نزيلًا في دار رعاية

أما فكرة مغادرة بهيج إسماعيل لـ دار رعاية، فهو أمر عار تمام من الصحة، ومازال الكاتب نزيلًا في الدار حتى الآن، ويقضى يومه في القراءة، أو التنزه في حديثة الدار رفقة زملائه.

شقيق محيي إسماعيل

إقامة شقيق محيي إسماعيل في دار رعاية

وفي الأيام الماضية، تم نشر قصة إقامة الكاتب بهيج إسماعيل في إحدى غرف دار القوة الناعمة، الموجودة في منطقة أكتوبر، وفي أول تعليق من محيي إسماعيل عن إقامة شقيقه بهيج في دار رعاية القوة الناعمة، تحدث الفنان في تصريحاته: أخويا عنده شقته الخاصة، لكن بيروح دار الرعاية وييجي إيه المشكلة؟.. هو حر.. مشيرا إلى أن حالة شقيقه الصحية جيدة.

آخر ظهور إعلامي لـ محيي إسماعيل

وفي شهر مارس 2023، حل الفنان محيي إسماعيل، ضيفا ببرنامج “أنا والقناع” تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع على قناة “الحياة”، وتحدث خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية.

وهدد محيي إسماعيل الانسحاب ومغادرة البرنامج، وذلك بعدما قام مخرج البرنامج بتحريك قاعدة الاستوديو، قائلا: ” هقوم أمشي..إيه اللي بيعمله دا”.

واسترسل محيي إسماعيل:” كان هيحصل إي لو كان قال لي هعملك شوية عفاريت وقرود”.

وقال :” إنا إنسان متواضع وغير متكبر بالمرة، وكنت رافض فكرة الزواج، لكونه يحتاج إلى وقت”، متابعا: أنفقت وقتي في العطاء وحب الناس والسفر والقراءة.

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