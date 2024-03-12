شاركت النجمة المغربية بسمة بوسيل جمهورها ومحبيها من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، صورة تجمعها بالفنان تامر حسني وأولادهما، في أول أيام شهر رمضان المبارك.

تامر حسني وبسمة بوسيل مع أولادهما

حيث ظهرت بسمة بوسيل مع تامر حسني زوجها السابق وأطفالهما الثلاثة في لقطة عائلية، وعلقت على الصورة قائلة : ” كل سنة وأنتم طيبون ورمضان كريم”.

ليرد عليها تامر حسني قائلًا : “كل سنه وانتي طيبه يا بسومي انتي و كل ولادنا و كل العيله و يارب اغنية تتر مسلسل النجمه الجميله مي عمر تكسر الدنيا يعني بصوتك و تمثيل مي و اخراج العبقري محمد سامي يارب كل النجاح”.

علاقة تامر حسني وبسمة بوسيل

ولم تكن هذه المرة الأولى التي اجتمع فيها تامر حسني مع بسمة بوسيل وأولادهما، حيث كان الفنان تامر حسني قد نشر من خلال صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة له مع أسرته وظهرت فيها بسمة بوسيل، وكتب مهنئًا جمهوره بالعام الجديد: “كل سنه و انتوا طيبين و يا رب سنة افضل على الجميع و على امتنا العربيه”.

وقد علقت بسمة بوسيل على هذه الصورة من خلال خاصية ستوري على صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” وعلقت على صورتها مع تامر حسني قائلةً: “مرحبًا! استيقظت اليوم على الكثير من الأخبار الكاذبة.. لم نعد معًا، لقد نشر صورة عائلية لإسعاد الأطفال لأنه لم يتمكن من قضاء ليلة رأس السنة معهم، لا أكثر … آسف لسوء الفهم وشكرا لجميع رسائلكم الطيبة، أتمنى لكم جميعا سنة جميلة مليئة بالسعادة”.

ليلى عبداللطيف تتوقع عودة بسمة بوسيل وتامر حسني

كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، توقعات جديدة للفنان تامر حسني والفنانة المغربية بسمة بوسيل.

قالت سيدة التوقعات خلال لقائها ببرنامج مع برنامج “et بالعربي”: “إن بسمة بوسيل هي الشريكة المثالية لتامر حسني، فهي تشبهه في روحه وقلبه، وهما يكمل بعضهما البعض، ومن المتوقع أن يعودا إلى بعضهما البعض يوما ما”.

توقعها طلاق ياسمين والعوضي

وعن إثارتها الجدل بتوقعاتها للفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، أوضحت: “أنا لست منجمة ولا علاقة لي بالأبراج والنجوم، وما أتوقعه هو مجرد إلهام وإحساس، ولا أهتم بما يقوله الآخرون عن التنجيم، وترديد البعض مقولة كذب المنجمون ولو صدقوا أو صدفوا، لأنني شخصيا أرددها”.

انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن تامر حسني في شهر أبريل/نيسان الماضي، من خلال منشور عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وقالت حينها: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب”.

ليرد تامر حسني على منشور بسمة بوسيل: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار.. فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم”.

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