بعد أيام من التكهنات حول عودتها إلى حسام حبيب، خرجت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن صمتها لتحسم الجدل.

فقد أكدت شيرين في بيان، أمس الأربعاء، أنه لا صحة مطلقاً لما أشيع مؤخراً حول عودتها لحبيب، ولا نية لديها في هذا الأمر، وفق وسائل إعلام محلية.

شيرين تحسم الجدل حول عودتها لـ حسام حبيب

كما أشارت إلى أنها تربطها به علاقة زمالة فنية فقط، وتكن له كل احترام وتقدير.

“علاقة تشبه علاقة الدم”

حسام حبيب وصف علاقته بشيرين بأنها “علاقة تشبه علاقة الدم”، مؤكداً أنها تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل. ورغم انفصالهما في نوفمبر الماضي، إلا أنهما يظهران تفاهمًا واضحًا وتواصلًا مستمرًا.

شيرين ترقص على أغنية كدابة لحسام حبيب

يذكر أن شيرين ظهرت في فيديو وهي ترقص وتردد أغنية “كدابة”، التي طرحها مؤخراً المطرب حسام حبيب عقب انفصالهما.

وبعد أيام من طرح الأغنية الجديدة، ظهرت شيرين في مجموعة من الفيديوهات وهي تغني الأغنية مع إجادة تامة للكلمات الخاصة بها.

تبقى عودة شيرين وحسام حبيب موضوعًا شائكًا ومثار جدل بين متابعي الفن وعشاقهما، في انتظار مزيد من التطورات والإعلانات الرسمية من الثنائي حول حالتهما العاطفية.

الطلاق الأول

يذكر أن الطلاق الاول وقع عندما خرجت شيرين عبد الوهاب وقتها عن صمتها مؤكدة انها تعرضت الى أزمة نفسية صعبة بسبب حسام حبيب وقامت بحلق شعرها وتسبب فى ادمانها للمخدرات وهو الامر الذى نفاه تماما حسام حبيب كما تم احتجاز شيرين عبد الوهاب فى إحدى المستشفيات لعلاج الادمان ولكنها دعت عدد من محبيها والمقربين منها ان يساعدونها فى الخروج من ازمتها وحدث وقتها الطلاق.

العودة

لم تستمر الأزمة طويلا بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حتى تقرر العودة له مرة أخرى ليتزوجا مجددا بعد سلسلة من الازمات التى نشبت بينهما وبعد قرارها بالتنازل عن جميع القضايا التى رفعتها عليه بسبب استيلائه على اموالها كما ذكرت أحد بيناتها.

الطلاق الرسمي

الطلاق الثاني حدث عندما أعلنت شيرين عبد الوهاب عن طلاقها رسميا من حسام حبيب وكشف موقع الجرس اللبنانى عن تفاصيل جديدة فى قصة طلاقهما والتى تم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام.

واتضح أن السبب الحقيقى وراء طلاق شيرين وحسام حبيب خلاف حاد بينهما على متن طائرة بعد عودتهما من السعودية، ووصل إلى حد الضرب والشتائم فيما بينهما على متن الطائرة بسبب التدخل من حسام حبيب فى حياة شيرين الفنية وهو الأمر الذى رفضته تماما.

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