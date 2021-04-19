نشر الفنان السوري باسم ياخور، على حسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة التُقطت له في كواليس تصوير مسلسل “على صفيح ساخن” ولفتت أنظار الكثير من معجبيه ومتابعيه، وقد ظهر فيها إلى جانب المخرج سيف الدين سبيعي والفنانة القديرة سمر سامي.

وتناقل الصورة بعد هذا عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق، وأثارت سمر سامي الاهتمام بشكلها. وفيما رأى بعض المتابعين أن ملامحها تغيرت إلى حد كبير وأن علامات التقدّم في العمر تظهر بوضوح على وجهها، أشار آخرون إلى أنها ما زالت تحافظ على ملامحها الجميلة. وأرفق ياخور الصورة بالتعليق: “نكهة خاصة اكتسبها تصوير المشهد الأخير في مسلسل “على صفيح ساخن” برفقة النجمة سمر سامي والصديق سيف الدين سبيعي”.

ويُشار إلى أن المسلسل من تأليف يامن حجلي وعلي وجيه، ويشارك فيه إلى جانب ياخور وسامي عدد كبير من الممثلين، منهم: سلوم حداد، أمل بوشوشة، يامن حجلي، عبد المنعم عمايري، ميلاد يوسف وآخرون. ويروي العمل قصة عائلة سورية تواجه تحدّيات مختلفة في الحياة. كما يلقي الضوء على العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة.