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هل كانت إبنة نانسي عجرم شاهدة على ما حصل في الغرفة.. ما هي حالتها النفسية!

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nancy uu

إبنة نانسي عجرم

في ما لا تزال التحقيقات مستمرة في قضية مقتل شاب بعد دخوله للسرقة في فيلا النجمة اللبنانية نانسي عجرم، اكدت المعلومات الصحافية ان عائلة الاخيرة تمر بحالة عصبية ونفسية سيئة بسبب ما حصل فجر الاحد الماضي.

وفي تقرير لقناة الـ MTV اكد ان ميلا، ابنة نانسي الكبرى، كانت شاهدة على ما حصل داخل الغرفة، وبأنها سمعت طلقات التبران وحالتها النفسية صعبة ولا يمكنها الحديث.

وكانت نانسي اكدت في لقاذ صحافي انها ستنقل تفاصيل ما حصل بالكامل لبناتها بما يتناسب مع عمرهم، مؤكدة ان حالة الجميع النفسية صعبة بعد الاحداث الموجعة التي مروا بها، ومن المؤكد ان الجميع يحتاج الى بعض الوقت بيتمكنوا من العودة إلى حياتهم الطبيعية.

ورغم خروج زوج نانسي، فادي الهاشم من السجن على ذمة التحقيق لا تزال حالة الغموض تسيطر على الواقعة لا سيما بعد حديث زوجة المقتول ووالدته ورفضهم للقرار القضائي الصادر، مؤكدين ان العملية لم تكن للدفاع عن النفس.

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