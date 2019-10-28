هل لجأت منى زكي إلى البوتوكس.. ولماذا شبهها البعض بوفاء الكيلاني؟

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة منى زكي بصحبة زوجها الفنان أحمد حلمي، التقطت لهما أثناء تواجدهما في دبي خلال حضورهما حفل “ممر دبي للمشاهير”، وأثارت جدلاً كبيراً حيث شبهها البعض بالإعلامية وفاء الكيلاني.

وبرر البعض سر ظهورها بهذا الشكل بأنها خضعت إلى عملية تجميل تم خلال حقنها بالبوتوكس، وهو الأمر الذي دفع أيضاً رواد تويتر تدشين هاشتاغ يحمل اسم “وفاء الكيلاني”، وأن منى زكي تحولت إلى نسخة منها.



من ناحية أخرى حلت منى زكي ضيفة على الإعلامية إنجي علي في برنامجها الإذاعي “أسرار النجوم” الذي يذاع على إذاعة نجوم إف إم، وتحدثت عن الكثير من تفاصيل حياتها وأعمالها وبعض ذكرياتها مع العديد من النجوم والكثير من الأعمال.



وكشفت منى عن أصعب الأعمال التي قدمتها في مسيرتها الفنية، حيث قالت إن فيلم “أسوار القمر” من أصعب أعمالها، وأن كل مشاهدها في “المركب” في هذا الفيلم كانت صعبة ومهلكة، لأنها كانت تؤدي شخصية فتاة عمياء وكانت تقع كثيراً.

واستعادت ذكريات عملها مع الفنان الراحل أحمد زكي في فيلمي “اضحك الصورة تطلع حلوة” و”أيام السادات”.



وقالت إن أحمد زكي كان مؤمناً بها في بدايتها ووقف معها وساندها، وأنه كان مثل والدها وانتظرها هو وفريق عمل “اضحك الصورة تطلع حلوة”، لأنها وقتها كانت تعرضت لحادث وأصيب ظهرها وابتعدت عن التمثيل لأشهر.

وأما عن فيلم “أيام السادات” فقالت إنه وقف بجانبها بشدة، إذ خضعت لاختبارات التمثيل ثلاث مرات حتى تقنع المخرج محمد خان كي تقوم بشخصية “جيهان السادات”.



وحكت أن المخرج محمد خان لم يكن مقتنعاً بها بسبب شكلها، لأنه كان بعيداً عن شكل “جيهان السادات”، وبعد خضوعها للاختبار أول مرة اتصل بها الفنان أحمد زكي وطلب منها الذهاب مرة أخرى، وفعلا ذهبت مرة أخرى، ثم مرة ثالثة إلى أن اقتنع بها المخرج محمد خان، وقدمت الشخصية.



وفي أثناء الحلقة فاجأ الفنان أحمد حلمي زوجته الممثلة منى زكي بمداخلة هاتفية قال لها فيها: “لا توجد حبيبة مثل منى زكي، وكأن ليس لها مثيل، بداخلها حنان كبير منذ ولادة ابنتنا الأولى، فهي أم عظيمة، وكزوجة فهي كذلك وداعمة لي وتتحملني كثيراً، وهي بالنسبة لي كبيرة جداً، وأتمنى من الله أن يبارك لي فيها وأوفيها ربع ما تقدمه لي”.

وتابع: “منى قاسية على نفسها جداً، فهي دوما تنتقد نفسها سواء في حياتها الشخصية أو عملها”.