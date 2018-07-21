هل ميغان ماركل تعيسة في زواجها؟ والدها يكشف المستور… فيديو

في وقت تشعر الكثيرات بالغيرة من ميغان ماركل، يبدو أنها تخفي شعورها بالحزن بحسب ما أشار إليه والدها خلال مقابلة أجرتها معه مجلة “ذا صن أون صانداي”

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وقال طوماس ماركل: “أعتقد أنها تشعر بالرعب. أرى ذلك في عينيها، على وجهها وفي ابتسامتها. لقد رأيتها تبتسم لسنوات وأعرفها عن وجه قلب. ولا أحب ما أراه اليوم أبداً”.

وأضاف: “أشعر بالقلق لأنها تعيش أياماً غير جيدة. أعتقد أنها تعاني من حالة من الضغط الشديد. فالزواج من هذه العائلة يقضي بدفع ثمن كبير جداً”.

إلا أن أي تصريح مقابل لم يصدر عن دوقة ساسكس. ويشار إلى أن أختها غير الشقيقة كانت قالت في حديث لصحيفة “دايلي ميل” البريطانية إن زواجها من الأمير هاري غير مناسب. وهو ما أثار جدلاً واسعاً جداً في بريطانيا.

المصدر: lahamag.com

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