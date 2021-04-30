تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” عدداً من الصور لشاب وسيم مع الإشارة إلى أنه خطيب الفنانة المهرة البحرينية. وتعدّدت التعليقات التي تناولت هوية هذا الشاب، وفيما أشار بعض الناشطين إلى أنه عراقي، ذكر البعض الآخر أنه سعودي الجنسية، ولفت آخرون إلى أنه من البدون.

ويُشار إلى أن بعض الحسابات كان قد تداول صورة للفنانة والأخير من دون إظهار وجهه. ورأى بعض المتابعين أنه سلطان عبد اللطيف زوج الفنانة اليمنية بلقيس.

وأتى هذا إثر إعلان الأخيرة رفعها دعوى خلع ضده. وهذا ما دفع المهرة إلى الخروج عن صمتها حيث كتبت عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”: “بلقيس أختي والبيوت أسرار ومن سعى لخرابها أخرج أسرارها”.

وأضافت رافضةً التدخل في شؤونها الخاصة: “مالي دخل بغيري، طول عمري أمشي جنب الحيط، أنا بتكلم عن نفسي وبيتي سري”.

وتابعت ردًاً على متابعين: “طول ما هو بالحلال وأرجع أذكرك إن البيوت اسرار وأنا ما رح تطلعين مني منو زوجي ولا خطيبي ومالي دخل بغيري طول عمري أمشي جنب الحيط ولا لي شغل بغيري أنا اتكلم عن نفسي بيتي سري”.