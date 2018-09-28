هل هذه احلام؟… صورة صادمة ببشرة بيضاء وشعر بلاتيني!

تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي صورة للنجمة الإماراتية أحلام، بإطلالة جديدة وغير مألوفة لها.

وظهرت الفنانة الخليجية في الصورة، التي نشرها موقع لها، ببشرة بيضاء ناصعة، وشعر باللون البلاتيني، وشفاه ممتلئة، ما اثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقضي أحلام إجازة في فرنسا برفقة زوجها سائق الراليات مبارك الهاجري، إذ نشرت صورة جمعتها به، وعلقت قائلةً: “في باريس مدينة الحب والفاشن والجمال”.

وكانت أحلام أعلنت في وقت سابق قراراً شكّل صدمة لجمهورها الالكتروني الذي يتجاوز عدده الأربعة ملايين، عندما أعلنت أنها قررت اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتباطها بتسجيل ألبومها الجديد. وأكدت أنها ستشتاق للجمهور إلى أن تعود من جديد.