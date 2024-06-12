طالب الفنان المصري عمرو مصطفى مواطنه الفنان عمرو دياب بالاعتذار عن الصفعة المثيرة للجدل وذلك في رسالة غير مباشرة نشرها عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشر عمرو مصطفى رسالة جاء فيها «أعزائي الجمهور أود أن أعتذر عن التصرف الذي بدر مني مؤخرًا في حفل الأخير. كان الموقف غير لائق ولايعكس قيمتي أو احترامي لكل من يعمل معي أو يحضر حفلاتي. أنا ملتزم بتحسين سلوكي والتأكد من أن جميع أفراد فريقي والجمهور يشعرون بالاحترام والأمان في جميع الأوقات».

وأضاف: «أعتذر لأي شخص تأثر بهذا الموقف، وأعدكم بأنني سأعمل جاهدًا على تجنب مثل هذه الأمور في المستقبل،مع كامل احترامي وتقديري»، وتابع :«بوست أتمنى أن أراه قريبا» ليفهم متابعي عمرو مصطفى أنه يقصد عمرو دياب بعد ازمته الأخيرة.

يذكر ان الواقعة قد فجرت هجوما غير مسبوق على عمرو دياب خاصة أنها أعادت للأذهان واقعتين لذات الفنان، رأى الجمهور أنه تصرف فيهما بشكل غير لائق و”يتنافى مع حجم نجوميته وتقدير الجمهور له”.

الواقعتان القديمتان إحداهما ظهر فيها دياب وهو يتحدث لأحد مرافقيه في مكان عام ويسب سائقه، بينما في الثانية قام بدفع أحد الأشخاص من فوق المسرح الذي كان يغني عليه بحفل زفاف أخر.