هل يعرض مسلسل فلانتينو لـ عادل امام بعد رمضان؟

غاب النجم المصري عادل إمام عن الموسم الرمضاني لأول مرة منذ سنوات، بعدما تم ايقاف تصوير تصوير مسلسل فلانتينو لأسباب غير مفهومة حتى الآن.

الغياب شمل أيضًا نجوم ونجمات طالما أطلّوا بالمواسم السابقة واحتلوا المراتب الأولى بنسب المشاهدة مثل يسرا، نيللي كريم، منة شلبي، كريم عبد العزيز، منى زكي وغيرهم.

عادل إمام وضع خطةً مع نجله رامي إمام، مخرج مسلسل فلانتينو ، لإستئناف التصوير فور نهاية شهر رمضان، ليكون المسلسل جاهزًا للعرض خلال الشهرين المقبلين.

المسلسل تدور أحداثه حول رجل أعمال يُدعى نور عبد المجيد متزوج من إمرأة “نكدية “، تجسّد دورها دلال عبد العزيز ويعاني من الصراع معها طول الوقت، ما يجعله يفكر بالزواج من إمرأة أخرى إلى أن يقابل بالصدفة سيدة تُدعى نور وتجسّد دورها داليا البحيري فيجمعهما الاسم والحب أيضاً.