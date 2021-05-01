حسم المطرب أحمد سعد الجدل المثار حول مشاركته بالغناء في أحد مشاهد مسلسل موسى والذي سيظهر به طليقته الفنانة سمية الخشاب مع الفنان محمد رمضان، وأجرى أحمد سعد مداخلة هاتفية ببرامج MBC Trending، مجيبًا علي هذا الأمر

وقال «سعد» بعد أن دخل في نوبة ضحك متقطعة بعدما طرح المذيعين السؤال عليه، قائلاً: “حتى الان لم يحسم الأمر إذا كنت سأشارك في العمل أم لا ولكني ليست لدي أي مشكلة تمامًا في المشاركة، وعلّق ضاحكًا وقال: “اتكلمنا لكن لسه مش عارف هيتعمل ولا لأ ومعنديش اعتراض ومفيش مشاكل”.

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اللافت والغريب في تصريح المطرب أحمد سعد أن تصوير أحداث مسلسل “موسى” الذي يُعرض ضمن رمضان 2021 الجاري انتهى بالفعل، إذ أعلن المخرج محمد سلامة، انتهاء تصوير المسلسل أول أمس.

يُشار إلى أن النجمان أحمد سعد وسمية الخشاب أعلنا انفصالهما منذ حوالي عامين، وظهرت الكثير من المشاكل والأزمات بينهما عقب طلاقهما.

كما كشف أحمد سعد أيضا عن تواجده في مدينة ابو ظبي لتصوير أحد الأغاني الجديدة التي سيشارك بها المطرب زعيم واحد المطربين التونسين ومن توزيع توما وستطرح خلال فصل الصيف، وتوقع سعد أن تكون هذه الأاغنية من أفضل الأغاني التي ستقدم خلال العام الجاري.

يُذكر أن “مسلسل موسى” من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج شركة سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة النجوم محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.

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