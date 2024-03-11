تصدرت المنتجة ليلى الشبح، محركات البحث بعد كشفها سر تسريب فيديو احتضار الموسيقار حلمي بكر، الذي تم تداوله عقب وفاته يوم الجمعة 1 مارس الماضي.

وصرّحت ليلى الشبح قائلة، إنه في تلك اللحظة كان يتواجد مع حلمي بكر زوجته سماح القرشي، وشخص يدعى بسام، مشيرة إلى أن أيهما أو كلاهما من قام بتصوير فيديو احتضار الموسيقار الراحل وتسريبه.

ليلى الشبح تكشف السر وراء فيديو احتضار حلمي بكر

وأضافت ليلى الشبح، أنه في الفيديو ظهر حلمي بكر وهو يقول: «هموت الحقوني» ثم مات بعدها، لافتة إلى أن من قام بتصوير الفيديو وتسريبه معدوم الإنسانية.

المنتجة ليلى الشبح أثناء زيارتها للموسيقار حلمي بكر قبل وفاته

وفاة حلمي بكر

من جهة أخرى، حرص هشام نجل الموسيقار حلمي بكر، وعائلته على زيارة قبر والده في أول جمعة له بعد وفاته، لقراءة الفاتحة والدعاء له.

وانتشرت حالة كبيرة من الحزن على نجل الموسيقار حلمي بكر خلال زيارته قبر والده في أول جمعة له بعد وفاته، والذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية بعد صراع طويل جدا مع المرض.

المنتجة ليلى الشبح أثناء زيارتها للموسيقار حلمي بكر قبل وفاته

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر وافته المنية مستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

من هي المنتجة ليلى الشبح؟

تمتلك المنتجة ليلى الشبح شهرة عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، وهي زوجة رجل الأعمال المصري الراحل فؤاد الشبح وأم لـ 3 بنات، وهن أمل وشهد ومريم.

وتعمل المنتجة ليلى الشبح، في الإنتاج الفني، حيث أنتجت عددا من الكليبات، ولكن ذاع صيتها من خلال إنتاجها لـ فيديو كليب الواد دا بتاعي، والذي كان من بطولة ابنتيها مريم وشهد، وأثار الكليب ضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي وقت عرضه عام 2017، وخاصة أنه كان يتضمن العديد من الكلمات والإيماءات غير اللائقة.

ليلى الشبح تعمل في مجال الإنتاج الفني

مصرية الجنسية ولها طفلتين من زوجها المتوفي فؤاد الشبح هما مريم – شهد

انتجت ليلي الشبح العديد من الكليبات على منصات التواصل الاجتماعي

ليلي الشبح كانت من ضمن أصدقاء الموسيقار الراحل حلمي بكر

ليلي الشبح لا يوجد لها سيرة ذاتية على ويكيبيديا

ليلي الشبح تقدم فيديوهات على صفحاتها الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي

تزوجت ليلي الشبح من رجل الأعمال المصري المتوفي فؤاد الشبح

المنتجة ليلى الشبح

هذا وقد كشفت المنتجة ليلى الشبح، تفاصيل المشاجرة التي نشبت بينها وبين الفنانة هند عاكف، خلال عزاء الموسيقار حلمي بكر، قائلة: مدير أعمال حلمي بكر سرق 2 مليون جنيه منه، وهو وزوج ابنة شقيقة هند عاكف.

وتابعت ليلى الشبح، هند عاكف عرفت إن نور اللي هو جوز بنت أختها، كنتي قولي له عيب ورجع فلوس الراجل، بدل ما يتجوز بنت أختك بفلوس سرقها من الراجل، يعني تقهري الراجل وتيجي في جنازته؟.. احسبها ازاي؟.. إن أنتي ومراته متفقين مع نور، أنتوا التلاته متفقين؟، ما أنتي جاية تبوسيها وتحضنيها، يا سبحان الله على الناس اللي مبتحسش، يقتلوا القتيل ويمشي في جنازته

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