أثارت المذيعة والممثلة الكويتية هنادي الكندري ضجة عبر المواقع بسبب حديثها عن خسارتها للكثير من وزنها الزائد.

ولفتت إلى أنها تمكنت من فقدان 22 كيلوغراماً وجاء هذا خلال حلولها ضيفة على برنامج “سراي” الذي يعرض على شاشة atv الكويتية.

وقالت إنها اتبعت نظاماً غذائياً خاصاً تحت إشراف أحد الأطباء. ولفتت إلى أنها تمكنت من خسارة هذا الوزن قبل أن تستعيد القليل منه لاحقاً.

وعن سبب حفاظها على وزن مستقر في الوقت الحالي أضافت أنها تتبع نظام الكيتو وتمتنع عن تناول الخبز والمعكرونة والأرز. ولفت هذا أنظار عدد كبير من المتابعين بعدما تناقل مقطع المقابلة عدد من الحسابات الناشطة في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث حقق على أحدها في ساعات قليلة بعد النشر أكثر من 232 ألف مشاهدة.

ويشار إلى هنادي شاركت متابعيها في العام 2016 عبر التطبيق صورة لها حيث أطلت بوزن زائد جداً وانهالت عليها التساؤلات عن السبب إلا أنها تجاهلت الأمر ولم تقدم أي إجابة حينها.