هنادي الكندري تخضع لجلسة تجميل بعد الحادث.. شاهد كيف تغير شكلها

خضعت الفنانة الكويتية هنادي الكندري لجلسة تجميل وذلك بعد تعرضها لحادث سير مؤخرا.

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وشاركت الكندري متابعيها، على احد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أثناء خضوعها لجسلة تجميل بواسطة الخيوط لشد الوجه واللغلوغ.

وكانت هنادي الكندري قد أطلت في فيديو اخر مع صديقتها هيا الشعبي حيث طمأنت جمهورها على وضعها الصحي.

وقالت هنادي الكندري: “صرت أحسن الحقيقة.. الزرقة في عيني اختفت ولكن يدي ما زالت تؤلمني بعض الشيء”، لتعلق هيا الشعيبي: “حمداً لله على سلامتك.. هذه عين وصابتك”.

وكانت الفنانة الكويتية قد تعرضت لحادث سير منذ أيام قليلة، دخلت على إثره المستشفى للخضوع لفحوصات طارئة، حيث طمأنها الأطباء بعدم وجود جروح أو كسور تثير القلق، ولكنهم فرضوا عليها الراحة التامة وألزموها بالاعتذار عن تصوير بعض المشاهد خلال الأيام التي تلت الحادث حتى يرتاح جسمها تماماً ويستعيد قوته وحتى تختفي الكدمات بالكامل عن جسدها.