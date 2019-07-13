هنادي مهنا تتعرض لحادث سير مروع

تعرضت الفنانة الشابة المصرية ” هنادي مهنا ” يوم أمس الجمعة لحادث سير أدى إلى تهشم الجزء الأمامي من سيارتها .

ونشرت هنادي صورا للحادث عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” وظهرت بها تحطم العربية بشكل كبير .

وعلقت هنادي على الصور قائلة : ” الحمد لله قدر الله وماشاء فعل ” .

فيما كتب والدها الموسيقار هاني مهنا بعد نجاتها من الحادث : ” حمدا لله علي سلامة بنتي هنادي ” .

كما كشف عن أن ابنته هنادي بخير ولم تتعرض لأذى أو أية إصابات أثناء الحادث ومتواجدة حاليا بالمنزل .

ويذكر أن من أعمال الفنانة الشابة هنادي مهنا مسلسل ” زلزال ” مع محمد رمضان ومسلسل ” حكايتي ” مع ياسمين صبري ومسلسل ” بركة ” مع عمرو سعد وعرضت خلال رمضان الماضي .