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هنادي مهنا تتعرض لحادث سير مروع

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تعرضت الفنانة الشابة المصرية ” هنادي مهنا ” يوم أمس الجمعة لحادث سير أدى إلى تهشم الجزء الأمامي من سيارتها .

ونشرت هنادي صورا للحادث عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” وظهرت بها تحطم العربية بشكل كبير .

وعلقت هنادي على الصور قائلة : ” الحمد لله قدر الله وماشاء فعل ” .

فيما كتب والدها الموسيقار هاني مهنا بعد نجاتها من الحادث : ” حمدا لله علي سلامة بنتي هنادي ” .

كما كشف عن أن ابنته هنادي بخير ولم تتعرض لأذى أو أية إصابات أثناء الحادث ومتواجدة حاليا بالمنزل .

ويذكر أن من أعمال الفنانة الشابة هنادي مهنا مسلسل ” زلزال ” مع محمد رمضان ومسلسل ” حكايتي ” مع ياسمين صبري ومسلسل ” بركة ” مع عمرو سعد وعرضت خلال رمضان الماضي .

الحمد لله، قدر الله و ماشاء فعل.

Posted by Hanady Hany Mehanna on Friday, July 12, 2019

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