فاجأت الممثلة المصرية هنا الزاهد متابعيها بإطلالة جديدة اعتمدتها خلال جلسة تصوير أجرتها مؤخراً. وظهرت في صورة نشرتها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” معتمدة الشعر الأشقر القصير المتموج على طريقة النجمة العالمية الراحلة ماريلين مونرو.

واختارت لوك صارخاً من خلال ارتداء ملابس جريئة باللون الأحمر الصاخب. وحازت في ساعات قليلة إعجاب أكثر من 259 ألف متابع من بينهم عدد كبير من النجمات والنجوم. واللافت هو التعليق الذي كتبه زوجها أحمد فهمي حيث علق: “ايه الحلاوة دي؟ دانا كنت داخل أشقط”.

ويشار إلى أن الأخير احدث ضجة في وقت سابق بسبب تهنئة وجهها إليها لمناسبة مرور العالم الأول على زواجهما حيث رأى بعضهم أن كلماته غير مناسبة إذ كتب: “برافو إنك عارفة تروضيني”. وهو ما دفعه إلى الردّ من خلال برنامج ET بالعربي حيث أشار إلى أنه لم يقصد بالعبارة أياً من المعاني التي تداولها بعض الأشخاص، مشدداً على أنه يتجاهل كل التعليقات التي وصفها بالسخيفة.