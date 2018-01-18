هنا الزاهد بموقف محرج.. هل كانت بقصة حب وإنتهت!! فن

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بعد الجدل الكبير الذي أثير في الفترة الماضية عن علاقته بالفنانة هنا الزاهد، قام المنتج الشاب هشام جمال بإلغاء متابعته لها من خلال تطبيق “إنستغرام”.

وأقدم أيضاً على حذف جميع الصور التي تجمعهما، وهو ما فسره البعض بإنتهاء علاقتهما العاطفية التي حاولا إخفائها لفترة طويلة.

وسرعان ما ردّت الفنانة الشاب بالطريقة نفسها، حيث قامت بحذف الصور أيضاً والغت متابعته.

يذكر أن الزاهد أكدت في أكثر من مناسبة أن هشام مجرد صديق مقرب لها، لكن ما حدث مؤخراً جعل البعض يؤكد مرة أخرى أنها كانت قصة حب وإنتهت.