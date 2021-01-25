أثارت الفنانة المصرية هنا الزاهد الشكوك حول حملها، من خلال نشرها صورة عبر حسابها على “إنستغرام “، والتي ظهرت فيها ببطن منتفخة، دون إضافة أي تعليق يوضح حقيقة الأمر وهو ما جعل الكثير من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتقدون أنها تقصد بهذه الصورة إخبارهم بأنها في انتظار مولودها الأول من الفنان أحمد فهمي، والبعض الآخر طالبها بتوضيح حقيقة الأمر بالنسبة لحملها أو أن الصورة مجرد ترويج لعمل جديد.

وعلقت إحدى متابعاتها على الصورة، قائلة: “ياروحي ماشاءالله اللهم بارك.. ربنا يقومك بالسلامة حبيبتي”، وتمنت متابعة أخرى أن تكون هنا حاملا في بنت، قائلة:”الف مبروك أن شاء الله تجيبي بنت جميلة زيك”.

وأعربت أخرى من متابعاتها عن أمنيتها بأن يكون حملها حقيقيا، قائلة: “نفسي يبقى حقيقي بجد”، وطالبتها أخرى بتوضيح حقيقة الأمر.

بينما شككت أخرى في حمل هنا، معلقة: “مو حامل شكله دور بمسلسل”، ووافقتها الرأي أخرى، قائلة:”شكلها مش حقيقي خالص”.

وكانت الفنانة المصرية قد فاجأت في وقت سابق الجمهور بوجه مخيف ومشوه وكأنها خارجة من معركة طاحنة قبل أن تفك لغز ظهورها بهذا الشكل من خلال تعليقها، حيث ظهرت الزاهد بمكياج يشبه الجروح وتبدو وكأنها تلقت ضربات مبرحة على وجهها في أماكن متفرقة، وعلقت على الصورة قائلة “شكلي بدون مكياج”.

وهو ما جعل صورة الزاهد تحظى بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة للاحترافية العالية في رسم شكلها المشوه حتی أن البعض صدق بأنها تعرضت للضرب.

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد تواصل تصوير دورها في مسلسل “حلوة الدنيا سكر”، حيث تقدم خلاله 9 شخصيات مختلفة من خلال 9 حكايات منفصلة متصلة، وتأتي كل حلقة في 5 حلقات، ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنانا مختلفا.

ويشاركها في بطولة مسلسل “حلوة الدنيا سكر” كل من الفنان محمد كيلاني محمود عبد المغني، ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، حنان سلیمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عز العرب، وعدد من الفنانین.