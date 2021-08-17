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احتفلت الفنانة ” هنا الزاهد ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” بمرور 3 سنوات على خطوبتها من الفنان ” أحمد فهمي ” .

فنشرت هنا الزاهد صورة لها من حفل الخطوبة تجمعها بأحمد فهمي .. وكتبت في تعليقها عليها : ” 3 سنوات معا رسميا .. معا لسنوات عديدة ” .

وعلق أحمد فهمي على الصورة قائلا : ” كل سنة وإنتي أحلي حاجة فى العالم ” .

يذكر أن هنا الزاهد كانت قد احتفلت بخطوبتها على أحمد فهمي في عام 2018 .. وأقيم حفل الخطوبة في منزل والدتها .



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تعليق واحد

  1. خطوبة ايه؟؟؟؟ هم الاثنين متزوجين من 2019 واضح كاتب المقال لسه صاحي من غيبوبة

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