احتفلت الفنانة ” هنا الزاهد ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” بمرور 3 سنوات على خطوبتها من الفنان ” أحمد فهمي ” .

فنشرت هنا الزاهد صورة لها من حفل الخطوبة تجمعها بأحمد فهمي .. وكتبت في تعليقها عليها : ” 3 سنوات معا رسميا .. معا لسنوات عديدة ” .

وعلق أحمد فهمي على الصورة قائلا : ” كل سنة وإنتي أحلي حاجة فى العالم ” .

يذكر أن هنا الزاهد كانت قد احتفلت بخطوبتها على أحمد فهمي في عام 2018 .. وأقيم حفل الخطوبة في منزل والدتها .