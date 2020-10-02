خطفت الفنانة المصرية هنا الزاهد الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها بهدف الاعلان عن هاتف OPPO الجديد والتي جاءت مقتبسة من النجمة العالمية الراحلة مارلين مونرو.

وظهرت الزاهد في صور جديدة نشرتها عبر حسابها على انستغرام وهي ترتدي فستانا أحمر من الحرير بأكمام مكشوفة، كما ارتدت باروكة ذات شعر قصير باللون الأصفر، ووضعت “حسنة” بجانب فمها والتي اشتهرت بها الراحلة مارلين مونرو.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع اطلالة هنا الزاهد وانهالت التعليقات عليها فقال بعضهم: “مارلين مونرو العرب.. بتجنني ياهنا الإطلالة عليكي قمة الرقي.. تشبهي مارلين مونرو كثير.. ياريتك تجسديها كثير بتشبهيها.. جميلة جداا ماشاء الله.. الشعر القصير رائع عليكي”.