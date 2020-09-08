شاركت الفنانة المصرية هنا الزاهد متابعيها بصورتين جديدتين لها ظهرت فيهما بإطلالة صيفية مبهجة غير أن آثار التاتو والتي لا تزال موجودة على جسدها عكرت جمال هذه الصور.

وكانت هنا الزاهد قد كشفت عن خضوعها لجلسات إزالة رسومات التاتو التى رسمتها على أجزاء مختلفة من جسدها، حيث قررت إزالة التاتو المرسوم على كتفها وذراعها.





وحرصت هنا الزاهد خلال إحدى هذه الجلسات على مشاركة جمهورها بعض النصائح المتعلقة باتخاذ قرار رسم التاتو على الجسم حيث ظهرت في مقطع فيديو أوضحت من خلاله أنها تخضع للجلسة الرابعة مع طبيبها لإزالة رسومات الوشم من جسدها والتى قد تحصل على جلسات إضافية أخرى من أجل استكمال عملية إزالة الوشم، وحذرت فى رسالتها مع طبيبها بعدم التسرع فى اتخاذ قرار برسم التاتو حتى لا يندموا بعد ذلك مثلما حدث معها.