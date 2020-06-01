خطفت الفنانة المصرية هنا الزاهد الانظار بإطلالة جديدة لها بعد نشرها عبر نشرها مقطع فيديو قصير عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت هنا الزاهد في الفيديو بفستان تايجر وشعر منسدل وهي تستمتع بوقتها في أجواء صيفية مشمسة.

يذكر ان هنا الزاهد عادت الى لون شعرها المعتاد، وذلك بعدما قامت مؤخراً بنشر عدة صور لها علي مدار الفترة الأخيرة بلون ولوك مختلف تماماً عما اعتادت عليه.

وكانت كشفت الفنانة هنا الزاهد عن ترشيحها ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020، والتي تعلن عنها في قائمة TC Candler الشهيرة، حيث نشرت صورة ترشيحها عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع “انستغرام”.