خطف الفنانة المصرية هنا الزاهد الانظار بعد نشرها صور جديدة لها أطلت فيها بلوك جديد وذلك عبر حسابها على انستغرام.

فقد تخلت هنا الزاهد في اللوك الجديد عن شعرها الأشقر وأطلت بالصور الجديدة بالشعر البني طالبة رأي جمهورها في هذا التغيير.

وقد شارك عدد من الفنانين في التعليق على صور هنا الزاهد واشادوا باللوك الجديد كان منهم رضوى الشربيني، رانيا يوسف، يسرا اللوزي، أنجي علاء نادية الجندي وغيرهم.

يذكر أن هنا الزاهد قد تم ترشيحها مؤخرا لقائمة أجمل 100 وجه في العالم، وذلك بحسب ما أعلنه الحساب الرسمي الخاص بمسابقة “tc candler”.

كانت الفنانة هنا الزاهد قد شاركت في موسم دراما رمضان 2019، من خلال بطولة مسلسل “الواد سيد الشحات”، بجانب كلا ‏من ‏زوجها ‏الفنان ‏أحمد فهمي، والفنان محمد عبد الرحمن‎ “توتا”، وعدد كبير من ضيوف الشرف خلال الحلقات.