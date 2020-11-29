نشرت الفنانة ” هنا الزاهد ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” تتحدث فيها عن زوجها الفنان ” أحمد فهمي ” وتدافع عنه .

وذلك بعد الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا بسبب تصريحاته المهاجمة للاعب نادي الزمالك المصري ” محمود عبد الرازق شيكابالا ” على خلفية مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت مؤخرا بين الناديين المصريين الأهلي والزمالك .

فكتبت هنا الزاهد في منشورها قائلة : ” بعيدا إن شهادتي فيه مجروحة لأن الناس هتقول بقول الكلام ده عشان جوزها .. أنا لا بفهم في الكورة ولا بتفرج عليها بس بشوف قد إيه الإنسان ده بيحب يكون عفوي وبينسى إنه ممثل وبيتعامل مع كل الناس بكل ذوق حتى في الشارع وفي التصوير وفي كل مكان والناس اللي عارفاه عارفين ده كويس ” .

وتابعت : ” أنا عارفة إن الناس بتفضل تقول لأ ده ممثل مينفعش يقول رأيه بس للأسف الإنسان ده بينسى وبيخسر من كتر م هو اللي ف قلبه على لسانه ومش بيحب ينافق ولا بيرضي حد عشان يكسب جمهور زي م ناس كتير بتعمل كده .. لما بيكتب رأيه بيكتبوا على أكونت فيس بوك اللي فيه صحابه زيه زي أي حد أهلاوي بس للأسف بتطلع أخبار بالكلام اللي بيقولوا ” .

وأضافت : ” عموما انا عايزة أقولك إنك قلبك طيب وعفوي بزيادة وبتقول اللي جواك من غير ما تحسبها عشان بتنسى إنك ممثل أصلا بس الأيام دي مينفعش تبقى كده للأسف .. واعمل اللي يريحك لإنك إنسان وإحنا كده كده بنحبك جدا ” .

ليرد عليها أحمد فهمي في تعليق له : ” إنتي أكتر واحدة عارفانى ومعاشرانى بس والله أانا خلاص مش فارقلى حاجة اصلا ” .

يذكر أن أحمد فهمي كان خلال الساعات القليلة الماضية قد قدم اعتذارا لشيكابالا بعد تعرضه للهجوم من قِبل بعض جماهير النادي الأهلي وبعد نشر الأخير لصورة يسئ فيها إلى النادي الأهلى وجمهوره أعلن فهمي عن تراجعه عن إعتذاره له واصفا جمهور الأهلي بأنهم اسياده .