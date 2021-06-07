عبرت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن دعمها لمحاربات السرطان من خلال زيارتها لمستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

ونشرت هنا الزاهد صور لها من داخل مستشفى “بهية” وعلقت على الصورة قائلة: “انا بدعم كل ست و بدعم كل محاربة سرطان ثدي في مصر و بدعم رسالة مستشفي بهية من كل قلبي و بتمنى أن كل الناس تدعمهم و تساعدهم علشان يقدروا يبنوا مستشفي الشيخ زايد الجديد”.

واختتمت هنا الزاهد كلامها قائلة: “انا في ضهر بهية زي ما بهية في ضهركل ست مصرية”.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع منشور هنا الزاهد ودعموا بدورهم محاربات السرطان ومستشفى “بهية”.